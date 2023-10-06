"الشربتلي" ينتزع ذهبية فردي قفز الحواجز و"حامدي" يفوز ببرونزية الكاراتيه.. و"الفيصل" يهنئ بالمنجز القاري

وكان "البشير" قد فاز في دور الـ32 على التركماني "سيتغوليف أزروف" بنتيجة 9 - 1، وأعقبها بانتصاره على الفيتنامي "فان دوك تشو" بسداسية نظيفة في ثمن النهائي، ثم خسارته من الكويتي "عبدالله شعبان" في ربع النهائي، ثم فوزه في دور الفرصة الثانية على نظيره الأوزبكي "أولييج عليبوف" بنتيجة 6 - 3.