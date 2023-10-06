"الشربتلي" ينتزع ذهبية فردي قفز الحواجز و"حامدي" يفوز ببرونزية الكاراتيه.. و"الفيصل" يهنئ بالمنجز القاري

رفعت المنتخبات السعودية المشارِكة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر (هانغتشو2022) رصيدها من الميداليات إلى 9 ميداليات (4 ذهبيات، وفضيتين، وثلاث برونزيات) بعد أن أضاف المنتخب السعودي لقفز الحواجز، ميدالية ذهبية، والمنتخب السعودي للكاراتيه ميدالية برونزية، مساء اليوم الجمعة.
وجاءت الميدالية الذهبية بواسطة عبدالله الشربتلي، الذي فاز بالمركز الأول لمنافسات قفز الحواجز للفردي، بعد أن أنهى جولة التمايز بزمن 39.68 ثانية، تاركاً المركزين الثاني والثالث لمنتخب الإمارات.
وكان "الشربتلي" قد تألق في الجولتين الأولى والثانية لفردي قفز الحواجز، بتأهله منهما لجولة التمايز دون أخطاء، بزمن 77.95 ثانية، و75.14 ثانية.
وتعد ذهبية "الشربتلي" اليوم، الثانية في رصيده بالنسخة الحالية، بعد مساهمته مع زملائه في نيل ذهبية الفرق أمس الأول.
انتزع لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي، الميدالية البرونزية لمنافسات وزن فوق 84 كجم، عقب على نظيره النيبالي "شريستا بيبلاف" في لقاء المركزين الثالث والرابع بنتيجة 9 – 1.
وافتتح "حامدي" مشواره مع البرونزية الآسيوية، بفوزه في ربع النهائي، على "كيت واي لو" بنتيجة 1 - 0، ثم خسارته في الثواني الثلاث الأخيرة من لقاء نصف النهائي أمام "أديليت شاديكانوف" 4 - 5.
يُذكر أن برونزية "حامدي" اليوم هي الثانية على التوالي، بعد برونزيته في آسياد "جاكرتا 2018".
بارك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، للفارس السعودي عبدالله الشربتلي، بمناسبة حصوله على ذهبية منافسات فردي قفز الحواجز للفرق.
وقال "الفيصل " في منشور له على منصة (X): "وطن من ذهب، أبارك لفارسنا الشربتلي انتزاعه الميدالية الذهبية في منافسات فردي قفز الحواجز.. همة عالية وطموح كبير، وامتداد لذهبية الفرق.. فخورين فيك يا بطل".
كما هنأ "الفيصل" اللاعب الأولمبي طارق حامدي، وقال: "أبارك للاعبنا طارق حامدي تحقيق الميدالية البرونزية في الكاراتيه.. القادم أفضل يا بطل".
فَقَدَ لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، سعود البشير، فرصة الفوز بالميدالية البرونزية لمنافسات وزن تحت 60 كجم، بخسارته أمام الأردني "عبدالله حماد" 2 - 5.
وكان "البشير" قد فاز في دور الـ32 على التركماني "سيتغوليف أزروف" بنتيجة 9 - 1، وأعقبها بانتصاره على الفيتنامي "فان دوك تشو" بسداسية نظيفة في ثمن النهائي، ثم خسارته من الكويتي "عبدالله شعبان" في ربع النهائي، ثم فوزه في دور الفرصة الثانية على نظيره الأوزبكي "أولييج عليبوف" بنتيجة 6 - 3.
أنهى الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي، مشاركته الآسيوية، بخروجه من منافسات الجولة الثانية، لسباق قفز الحواجز الفردي، بزمن 76.06 ثانية.
وكان الراجحي، قد أنهى الجولة الأولى بلا أخطاء، بزمن 80.16 ثانية، وهي نفس الجولة التي غادر على إثرها رمزي الدهامي المنافسات بزمن 80.51 ثانية.
أنهت الرباعة نجود الخرمي، مشاركة المنتخب السعودي لرفع الأثقال اليوم الجمعة، بحلولها ثامناً في منافسات وزن 87 كجم، بعد أن رفعت 67 كجم في الخطف، و 87 كجم في النتر، ومجموع 154 كجم.
أنهى لاعبي المنتخب للجوجيتسو، لاما المدني وعبدالله الغنام، مشاركتهما في الدورة، بخروج المدني من نظيرتها التايلندية "راتانابورن ثونج" بنتيجة 2 - 5 في دور الـ16 لوزن تحت 57 كجم.
وغادر الغنام من ذات الدور لوزن تحت 77 كجم، بخسارته من الأوزبكي "فيروزبيك أوركوف" 0 -2، وهو الذي تأهل لهذا الدور، بفوزه على الطاجيكي"مهروج كمالوف" بالأفضلية في دور الـ32 من المسابقة.
حصل المنتخب السعودي لكرة السلة، على المركز السادس في ختام منافسات السلة، عقب خسارته من نظيره الإيراني في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم بنتيجة 60 - 92 نقطة.
تختتم مشاركة المملكة بدورة الألعاب الآسيوية في اليوم قبل الأخير للدورة غدً السبت، بواسطة منتخبي الجوجيتسو والكاراتيه.
ويلتقي اللاعب عمر ندى، بنظيره الطاجيكستاني "رحيم خودوف" ضمن دور الـ32 لوزن 85 كجم، من مسابقة الجوجيتسو، عند التاسعة صباحاً.
وفي الكاراتيه، يلتقي فرج الناشري، بنظيره الأردني "محمد الجفار"، بداية من التاسعة صباحاً بتوقيت الصين، ضمن مواجهات ثمن النهائي لوزن 84 كجم.