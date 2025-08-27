الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يوقّع خمس مذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز نمو القطاع

في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها العالمية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع شركاء رئيسيين هم: كفالة، Vanguard، Merak Capital، Estars، إضافة إلى شريك خامس، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو القطاع وتحقيق أهدافه الطموحة على مستوى المملكة.