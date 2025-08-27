الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يوقّع خمس مذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز نمو القطاع

في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها العالمية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع شركاء رئيسيين هم: كفالة، Vanguard، Merak Capital، Estars، إضافة إلى شريك خامس، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو القطاع وتحقيق أهدافه الطموحة على مستوى المملكة.
ووقّعت الاتفاقيات من قِبل روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بهدف ترسيخ التعاون في مجالات تطوير الكفاءات، ودعم ريادة الأعمال الناشئة، وتبادل الخبرات، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يسهم في بناء منظومة مزدهرة ومستدامة للقطاع داخل المملكة.
وقالت روان البتيري: "إن إبرام شراكات استراتيجية فاعلة وتعزيز التعاون على مستوى القطاع يمثلان ركيزة أساسية لتسريع تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة. وتمثل كل اتفاقية خطوة مباشرة نحو تحقيق استراتيجيتنا الوطنية الطموحة، بما يتيح لنا تنمية الكفاءات المحلية، ودعم الابتكار، وخلق فرص اقتصادية جديدة. نحن أمام لحظة محورية تُرسّخ مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة في مستقبل الألعاب والترفيه".