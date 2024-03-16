في الموسم الـ14.. طالبات جامعة الأميرة نورة يحقّقن بطولة الصالات

من جانبه هنّأ الدكتور خالد المزيني الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى في البطولتين، مؤكدًا أن اتحاد الجامعات يولي اهتمامًا كبيرًا بفئة ذوي الإعاقة، وخصص لهم بطولات متنوعة، مشيدًا بالمستويات المميزة التي شهدتها المنافسات استمرارًا لتميز هذه الفئة في المجال الرياضي وتحقيق العديد من المنجزات باسم الوطن خارجيًّا.