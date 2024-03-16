في الموسم الـ14.. طالبات جامعة الأميرة نورة يحقّقن بطولة الصالات

حقّق فريق جامعة الملك سعود بطولة ألعاب القوى لذوي الإعاقة التي نظّمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ14 باستضافة جامعة الملك عبد العزيز بجدة التي حلّ فريقها في المركز الثاني، وجاء فريق جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المركز الثالث.
وتوج أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور محمد الشمري، ومدير البطولة الدكتور طارق الصالحي؛ اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة التي أقيمت على مدار 3 أيام.
كما استضافت جامعة الملك عبد العزيز بطولة كرة الهدف، وحقّقت لقبها بحلولها في المركز الأول بعد فوزها في المباراة النهائية على فريق جامعة الملك سعود، الذي حلّ ثانيًا، وجاء فريق جامعة القصيم بالمركز الثالث.
وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني، الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة التي شارك بها 75 طالبًا مثّلوا 11 جامعة، فيما شارك في بطولة القوى 137 طالبًا مثلوا 15 جامعة.
من جانبه هنّأ الدكتور خالد المزيني الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى في البطولتين، مؤكدًا أن اتحاد الجامعات يولي اهتمامًا كبيرًا بفئة ذوي الإعاقة، وخصص لهم بطولات متنوعة، مشيدًا بالمستويات المميزة التي شهدتها المنافسات استمرارًا لتميز هذه الفئة في المجال الرياضي وتحقيق العديد من المنجزات باسم الوطن خارجيًّا.
وشدّد "المزيني" على أهمية مثل هذه البطولات؛ كونها من البطولات القوية التي تشهد منافسات فنية كبيرة، بتواجد لاعبين مميزين من مختلف الجامعات، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في الإعداد للعديد من اللاعبين الذين يمثلون المنتخبات الوطنية ومنتخب الجامعات في البطولات الدولية.
وحقّقت جامعة الأميرة نورة بطولة كرة قدم الصالات للطالبات بمشاركة 261 طالبة مثّلن 20 جامعة، باستضافة قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل.
ونال فريق الجامعة اللقب بحصوله على المركز الأول، بفوزه في النهائي على فريق جامعة الأمير محمد بن فهد الذي حلّ ثانيًا، وحلّ فريق جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمركز الثالث.