"زيدان" يحسم موقفه من عرض النصر الفلكي

حسم المدير الفني السابق لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، موقفه من تدريب فريق النصر السعودي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.
ويسعى فريق النصر للتعاقد مع مدرب عالمي لقيادة الفريق في الموسم المقبل، بعد إقالة الفرنسي رودي غارسيا، وتعيين الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بدلا منه بشكل مؤقت، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.
ووفقاً لصحيفة "footmercato"، قدمت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، عرضاً إلى المدرب الفائز بثلاث ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا زين الدين زيدان، بقيمة 150 مليون يورو لمدة موسمين؛ لإقناعه بالانضمام إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الفريق الأول.
وكشفت الصحيفة، عن أن زيدان رفض هذا العرض التاريخي الضخم من النصر، رغم عدم ارتباطه مع أي فريق حالياً، إضافة لضياع حلمه بتدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عقب تجديد الثقة بالمدرب ديديه ديشان.