"زيدان" يحسم موقفه من عرض النصر الفلكي

وكشفت الصحيفة، عن أن زيدان رفض هذا العرض التاريخي الضخم من النصر، رغم عدم ارتباطه مع أي فريق حالياً، إضافة لضياع حلمه بتدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عقب تجديد الثقة بالمدرب ديديه ديشان.