في احتفالية اليوبيل الماسي.. الدوليون يعززون صفوف الشباب قبل موقعة روما الإيطالي

وتَقرر أن يغادر الرباعي معسكر "الأخضر" الإعدادي الذي يقام هذه الأيام في الإمـارات يوم الثلاثاء المقبل، على أن يعودوا مجددًا يوم الخميس لإكمال المعسكر مع الأخضر.