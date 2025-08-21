قبل نهائي السوبر بين النصر والأهلي.. "خيسوس" و"يايسله" أمام الإعلام

يظهر المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي لويس كاسترو خيسوس، في مؤتمر صحفي عند الساعة الـ09:30 من صباح غدٍ الجمعة في القاعة الرئيسة لملعب هونغ كونغ، برفقة أحد لاعبي الفريق، للحديث عن المواجهة النهائية لكأس السوبر السعودي أمام الأهلي.
ويعقب المؤتمر مباشرة في تمام الساعة الـ10:00 صباحًا، لقاء مماثل لمدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله، للحديث عن تحضيرات فريقه للنهائي المرتقب.
وكان النصر قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، فيما حجز الأهلي مقعده في المباراة الختامية عقب انتصاره الكبير على القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف.
ويستضيف الملعب الرئيس في هونغ كونغ المباراة النهائية بين النصر والأهلي عند الساعة الـ03:00 من عصر السبت المقبل.