قبل نهائي السوبر بين النصر والأهلي.. "خيسوس" و"يايسله" أمام الإعلام

يظهر المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي لويس كاسترو خيسوس، في مؤتمر صحفي عند الساعة الـ09:30 من صباح غدٍ الجمعة في القاعة الرئيسة لملعب هونغ كونغ، برفقة أحد لاعبي الفريق، للحديث عن المواجهة النهائية لكأس السوبر السعودي أمام الأهلي.