مجموعات متوازنة في قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي.. وليفربول بالمجموعة الخامسة

وأسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الـ"يوروبا ليغ" عن مجموعات متوازنة، حيث أوقعت القرعة فريق ليفربول في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من، لاسك النمساوي، ويونيون سان جلواز البلجيكي، وتولوز الفرنسي.