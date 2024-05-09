بثلاثية الأخدود .. النصر يحكم القبضة على الوصافة

أحبط لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم "بروزوفيتش" مفاجأة مستضيفه الأخدود، حين كسب الأصفر اللقاء بنتيجة 3 / 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس ، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، في افتتاح الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم فيصل البلوي.