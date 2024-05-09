بثلاثية الأخدود .. النصر يحكم القبضة على الوصافة

أحبط لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم "بروزوفيتش" مفاجأة مستضيفه الأخدود، حين كسب الأصفر اللقاء بنتيجة 3 / 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس ، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، في افتتاح الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم فيصل البلوي.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدفين دون مقابل، حيث افتتح "بروزوفيتش" الأهداف للنصر، من خلال قذيفة من رأس الصندوق في الدقيقة السابعة.
وأضاف قائد النصر وهداف الدوري "33 هدفًا"، "كريستيانو رونالدو" الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 15.
وفي الشوط الثاني حضر الأخدود بالهدف الأول عن طريق حسن الحبيب، من خلال تسديدة أرضية على يسار حارس النصر "أوسبينا" في الدقيقة 60.
وعادل النتيجة لأصحاب الأرض اللاعب "قودوين" في الدقيقة 70، بعد استثماره لخطأ دفاع النصر في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 90+1 أرسل "بروزوفيتش" قذيفة لا تصد ولا ترد داخل شباك الأخدود كهدف ثالث للنصر، كان كافيًا للعودة بالنقاط الثلاث.
بتلك النتيجة حافظ النصر على وصافة الترتيب برصيد 77 نقطة، فيما بقي الأخدود على نقاطه الـ 28, في المركز الـ 15.