الصينية روي شين ليو تتوّج بلقب بطولة أرامكو – الصين ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة

توجت الصينية روي شين ليو بلقب بطولة أرامكو – شينزن، ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، بعد أن أنهت المنافسات بنتيجة 16 ضربة تحت المعدّل، متقدمة بثلاث ضربات عن أقرب منافساتها، لتحقق أول ألقابها في جولة السيدات الأوروبية على أرضها في نادي ميشن هيلز للجولف.