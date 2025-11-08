الصينية روي شين ليو تتوّج بلقب بطولة أرامكو – الصين ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة

توجت الصينية روي شين ليو بلقب بطولة أرامكو – شينزن، ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، بعد أن أنهت المنافسات بنتيجة 16 ضربة تحت المعدّل، متقدمة بثلاث ضربات عن أقرب منافساتها، لتحقق أول ألقابها في جولة السيدات الأوروبية على أرضها في نادي ميشن هيلز للجولف.
وقدّمت ليو أداءً ثابتًا منذ بداية المنافسات، مسجّلة جولات قوية بنتائج 70 و65 و68 ضربة، وسط حضور جماهيري كبير منحها دفعة معنوية واضحة طوال البطولة، لتختتم مشوارها بالتتويج بلقب الحدث الختامي لموسم جولة السيدات الأوروبية.
وأعلنت جولة السيدات الأوروبية هذا الأسبوع عن توسيع السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، التي تنظمها جولف السعودية، لتشمل خمس بطولات تُقام في ثلاث قارات خلال عام 2026، ما يعكس النمو المتواصل للبطولة وتوسع حضورها العالمي.
وتُعزّز النسخة الموسعة من السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، التي تشمل بطولة أرامكو – شينزن، الشراكة بين جولة السيدات الأوروبية وصندوق الاستثمارات العامة وجولف السعودية، بإجمالي جوائز يبلغ 15 مليون دولار أمريكي، بما يدعم تطوير رياضة جولف السيدات عالميًا وتوسيع فرص المشاركة على أعلى المستويات.