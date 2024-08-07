غدًا الخميس.. انطلاق بطولات الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وبمجموع جوائز يبلغ 550,000 دولار، ستبدأ في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت السعودية، منافسات مرحلة المجموعات في بطولة تيم فايت تاكتيكس، والتي يشارك فيها 16 فريقًا يمثلون 4 مناطق هي: أمريكا الشمالية والجنوبية، والشرق الأوسط، وآيباك، والصين. وستلعب مرحلة المجموعة على مدار يومين، حيث تنقسم الفرق إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق، وتقام المواجهات بنظام الأفضل من 3، وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة النهائيات التي ستلعب أيضًا بالنظام نفسه باستثناء النهائي الكبير الذي سيلعب بنظام الأفضل من 5 مواجهات.

وتبدأ في التوقيت نفسه منافسات مرحلة المجموعات في بطولة فورتنايت على مسرح stc أرينا، والتي يتنافس على لقبها 16 فريقًا ضمن 4 مجموعات، وتُقام فيها المواجهات بنظام الأفضل من 5، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة لمرحلة النهائيات، ويُقصى أصحاب المراكز المتأخرة. وفي مرحلة النهائيات التي تستأنف يوم السبت ستلعب المنافسات بنظام الأفضل من 7 مواجهات حتى يتم تتويج الفريق الفائز بدرع البطولة في اليوم التالي وأكبر حصة من مجموع الجوائز المالية المخصصة للبطولة والتي تتجاوز مليون دولار.