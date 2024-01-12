رودي غاليتي: النصر يوافق على رحيل سيكو فوفانا بنظام الإعارة

ويرتبط سيكو البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد حتى يونيو 2026 مع النصر الذي انضم إليه في يوليو الماضي، قادمًا من نادي لانس الفرنسي الذي كان يلعب له منذ أغسطس 2020.