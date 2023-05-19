الاتفاق يخطف صدارة دوري الرديف بثنائية أبها

وبهذه النتيجة رفع فريق الاتفاق رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة متقدمًا بنقطة عن أبها الذي تراجع إلى المركز الثاني، وفقد فرصته في المنافسة على اللقب بعد أن انتهت مبارياته في الدوري عكس فريق الاتفاق الذي يملك فرصة التتويج باللقب في حال فوزه على الفتح صاحب المركز الثالث بـ 21 نقطة في آخر مواجهاتهما بالبطولة يوم الثلاثاء المقبل.