الاتفاق يخطف صدارة دوري الرديف بثنائية أبها

خطف فريق الاتفاق صدارة الدوري السعودي الرديف؛ وذلك بتغلُّبه على مضيفه فريق أبها بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط، ضمن الدور الثاني من الدوري الرديف.
تقدَّم الضيوف مبكرًا بهدفين في أول ربع ساعة عن طريق عبدالله السالم في الدقيقة الرابعة وأحمد الغامدي في الدقيقة الـ13، فيما قلص سعد السلولي النتيجة لفريق أبها من علامة الجزاء في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع لمجريات الشوط الأول.
وبهذه النتيجة رفع فريق الاتفاق رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة متقدمًا بنقطة عن أبها الذي تراجع إلى المركز الثاني، وفقد فرصته في المنافسة على اللقب بعد أن انتهت مبارياته في الدوري عكس فريق الاتفاق الذي يملك فرصة التتويج باللقب في حال فوزه على الفتح صاحب المركز الثالث بـ 21 نقطة في آخر مواجهاتهما بالبطولة يوم الثلاثاء المقبل.