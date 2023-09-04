3 أندية سعودية ضمن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقًا خلال فترة "الميركاتو الصيفي".. تعرّف عليها

كشف موقع "mercadodofutebol" عن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقًا على صفقات اللاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تضمنت القائمة 3 أندية سعودية بدوري روشن للمحترفين.
واحتل المركز الأول بالقائمة نادي تشيلسي الإنجليزي الذي أنفق نحو 464.1 مليون يورو، يليه بالمركز الثاني نادي الهلال الذي صرف نحو 353.1 مليون يورو.
وجاء بالمركز الثالث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أنفق نحو 349.5 مليون يورو، يليه توتنهام الإنجليزي بإنفاق بلغ 248.6 مليون يورو.
في حين احتل مانشستر سيتي، أرسنال الإنجليزيان المركزين الخامس والسادس بإنفاق بلغ 241.1 مليون يورو، 234.94 مليون يورو على التوالي.
ووقع بالمركز السابع مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي صرف نحو 206.7 ميليون يورو، يليه الأهلي السعودي بالمركز الثامن الذي أنفق نحو 184.18 مليون يورو.
واحتل المركز العاشر نادي النصر السعودي الذي أنفق نحو 165.1 مليون يورو، بعد ليفربول الإنجليزي الذي صرف نحو 172 مليون يورو.