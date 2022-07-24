أستراليا بطلةً لكأس آسيا لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي على حساب لبنان

وكانت هذه المواجهة الأولى على الإطلاق بين المنتخبَين الأسترالي واللبناني على مستوى بطولات الرجال، وهما المنتخبان اللذان وصلا إلى النهائي من دون خسارة أي مباراة، حيث تصدر لبنان المجموعة الرابعة في الدور الأول بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات على حساب كل من الفلبين ونيوزيلندا والهند، قبل أن يجتاز العملاق الصيني في الدور ربع النهائي وأخيرًا الأردن في نصف النهائي، فيما تصدرت أستراليا المجموعة الأولى بانتصارات متتالية على الأردن وإندونيسيا والسعودية، ثمّ تخطى منتخب "الكانغورو" اليابان في ربع النهائي، ثمّ الجارة الأوقيانية نيوزيلندا في ربع النهائي.