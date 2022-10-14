يزيد الراجحي يفوز برالي القصيم.. و"الفريحي" حل وصيفًا

وبيّن المسؤولون في اتحاد السيارات أن النتائج تغيَّرت جذريًّا، مع إضافة عقوبات زمنية إلى أوقات عدد من المشاركين ممن لم يجتازوا نقاط المرور المقررة داخل دروب وطرقات مرحلة الخميس، إلا أن هذا لم يؤثر على أول مركزين في ترتيب فئة السيارات، ولكن صعد ميروسلاف إلى المركز الثالث، وتقدم السعوديان صالح السيف، ودانيا عقيل إلى المركزين الرابع والخامس على التوالي في الترتيب العام، واحتل عبدالله السند المركز السادس، والأول في فئة "تي 2" المخصص لسيارات الرالي من الإنتاج التجاري الواسع.