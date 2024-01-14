"كلاسيكو العالم في المملكة".. الريال للثأر وبرشلونة للاحتفاظ بلقب كأس السوبر الإسباني

تقام مساء اليوم الأحد، مباراة كلاسيكو الكرة الأرضية، بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.
وتأهل ريال مدريد بعدما تغلب على منافسه أتليتكو مدريد في مباراة دراماتيكية؛ في حين تأهل برشلونة بعدما أقصى أوساسونا.
وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك بالرياض.
جدير بالذكر أن تلك المباراة هي الثانية على التوالي بين الفريقين في نهائي المسابقة؛ حيث سبق أن التقيا العام الماضي، وفاز برشلونة بثلاثة أهداف لهدف.
ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني الآن بفارق 7 نقاط عن برشلونة الذي يحتل المركز الثالث.