أنظار العالم تتجه صوب القمة العربية "بنكهة عالمية".. الاتحاد السعودي والأهلي المصري وجهًا لوجه

تدق الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جدة ، حيث تنطلق القمة العربية "بنكهة عالمية" التي تجمع فريق الاتحاد السعودي ونظيره الأهلي المصري، في بطولة كأس العالم للأندية "السعودية 2023"، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة" بجدة، بقيادة الحكم الفنزويلي "خيسوس".
الاتحاد يتسلح بعاملي الأرض والجمهور ونشوة ثلاثية أوكلاند سيتي النيوزيلندي.
في المقابل يأمل الأهلي المصري، تخطي عقبة الاتحاد، والثأر من هزيمته في مونديال 2005 بهدف دون مقابل أحرزه قائد العميد محمد نور (آنذاك).
ويواجه الفائز في هذه المواجهة فريق فلومنينسي البرازيلي والذي يشارك لأول مرة في تاريخ مونديال الأندية الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 12-22 ديسمبر الجاري، وذلك على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل.
ويواجه أوراوا ريدز الياباني نظيره ليون المكسيكي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، عند الخامسة والنصف عصرًا.
يُذكر أن الفائز بهذه المواجهة سيلتقي في نصف النهائي من البطولة بطل أوروبا فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري في مدينة الملك عبدالله الرياضية.