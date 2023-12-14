أنظار العالم تتجه صوب القمة العربية "بنكهة عالمية".. الاتحاد السعودي والأهلي المصري وجهًا لوجه

تدق الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جدة ، حيث تنطلق القمة العربية "بنكهة عالمية" التي تجمع فريق الاتحاد السعودي ونظيره الأهلي المصري، في بطولة كأس العالم للأندية "السعودية 2023"، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة" بجدة، بقيادة الحكم الفنزويلي "خيسوس".