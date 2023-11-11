بالتزامن مع القمم التي استضافتها المملكة.. وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في معرض واحة الإعلام

اختتمت وزارة الرياضة مشاركتها في معرض واحة الإعلام بنسخته الرابعة، والذي أُقيم في الدرعية بالعاصمة الرياض، في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2023م، بالتزامن مع القمم التي استضافتها المملكة.
وشهد جناح الوزارة في المعرض، زيارة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي، للاطلاع على المشروعات التي تعمل الوزارة عليها، بدءًا بالخطط الاستراتيجية والتطويرية، مرورًا بالاستضافات الرياضية، إلى جانب فرص الاستثمار، وكذلك الرياضة النسائية، والمراكز المخصصة لهن، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثل بزيادة نسبة ممارسة المجتمع للرياضة بواقع 48.02 %.
وقد أظهر الجناح للزوار عددًا من المبادرات التي تستهدف الوزارة إطلاقها، والتي يتقدمها مبادرة الملاعب الذكية، علاوةً على الدور الفعّال للاستثمار في سبيل المساهمة بنمو الاقتصاد المحلي عامةً والرياضي خاصة.