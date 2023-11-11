بالتزامن مع القمم التي استضافتها المملكة.. وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في معرض واحة الإعلام

وشهد جناح الوزارة في المعرض، زيارة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي، للاطلاع على المشروعات التي تعمل الوزارة عليها، بدءًا بالخطط الاستراتيجية والتطويرية، مرورًا بالاستضافات الرياضية، إلى جانب فرص الاستثمار، وكذلك الرياضة النسائية، والمراكز المخصصة لهن، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثل بزيادة نسبة ممارسة المجتمع للرياضة بواقع 48.02 %.