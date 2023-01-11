رالي داكار.. دليل حي على نهج المساواة والتنوع والشمول الذي يتبعه الاتحاد الدولي للسيارات

وتعقيبًا على هذه الزيارة، علق رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم: "أينما وقع نظرك في مخيمات المبيت في الرياض، سترى التنوع من حيث التكنولوجيا والاستدامة، ولكن الأهم من ذلك هو التنوع في الثقافة والعمر والجنس". مضيفًا: "إنه لمن دواعي سرورنا حقًّا أن نرى السائقين الشباب (ذكورًا وإناثًا) يحصلون على فرص طالما حلموا بها. ومن المشجع أيضًا أن نرى عدد المواطنين السعوديين -ولا سيما الشابات- يلعبون أدوارًا رئيسية في تنظيم رالي داكار وغيره من رياضات السيارات، ليس فقط كسائقين وسائقين مشاركين؛ ولكن كمديرين ومهندسين إضافة إلى العديد من الأدوار الأخرى. لقد منحتهم رياضة السيارات فرصة إثبات قدراتهم؛ مما يعكس بدقة التغيير الإيجابي الذي يحدث في المملكة والذي يتماشى بدوره -إلى حد كبير- مع سياسة الاتحاد الدولي للسيارات بشأن المساواة والتنوع والشمول".