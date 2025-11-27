مع ختام الجولة الخامسة.. "الهلال" يسيطر على التشكيلة المثالية لنخبة آسيا

وشهدت التشكيلة وجود أربعة لاعبين من الهلال، وهو الرقم الأعلى بين جميع الأندية المشاركة، يتصدرهم كانسيلو الذي حصل على تقييم 9.8، بالإضافة إلى ليوناردو، وسافيتش، ويوسف أكتشيك.