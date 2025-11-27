مع ختام الجولة الخامسة.. "الهلال" يسيطر على التشكيلة المثالية لنخبة آسيا

سيطر نجوم فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم على التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ووفقًا لموقع "سوفا سكور"، أكد الزعيم تفوقه بعد الانتصار العريض برباعية نظيفة على الشرطة العراقي.
وشهدت التشكيلة وجود أربعة لاعبين من الهلال، وهو الرقم الأعلى بين جميع الأندية المشاركة، يتصدرهم كانسيلو الذي حصل على تقييم 9.8، بالإضافة إلى ليوناردو، وسافيتش، ويوسف أكتشيك.
وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا وفقًا لاختيارات "سوفا سكور" على النحو التالي:
حراسة المرمى:
باتريك بيتش (ملبورن سيتي).
خط الدفاع:
كايو سانتوس (شباب الأهلي) – يوسف أكتشيك (الهلال) – ياماكوا (فيسيل كوبي) – جواو كانسيلو (الهلال).
خط الوسط:
سيرجي سافيتش (الهلال) – دوسان تاديتش (الوحدة) – جيسي لينجارد (سيؤول الكوري).
خط الهجوم:
ماركوس ليوناردو (الهلال) – كريم بنزيما (الاتحاد) – بولبينا (الدحيل).