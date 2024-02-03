"دانية ومها" عازمتان على خوض "رالي حائل الدولي 2024"

أعلنت البطلة السعودية في راليات السيارات، دانية عقيل، جاهزيتها التامة للمنافسة على خطف لقب بطل رالي حائل تويوتا الدولي 2024 ضمن المشاركات النسائية في الرالي، من خلال مشاركتها المنتظرة للمرة الرابعة على التوالي بفئة "تي1 بلص" على متن سيارة من طراز تويوتا هايلكس مع فريقها الجديد (OverDrive Racing).