"دانية ومها" عازمتان على خوض "رالي حائل الدولي 2024"

أعلنت البطلة السعودية في راليات السيارات، دانية عقيل، جاهزيتها التامة للمنافسة على خطف لقب بطل رالي حائل تويوتا الدولي 2024 ضمن المشاركات النسائية في الرالي، من خلال مشاركتها المنتظرة للمرة الرابعة على التوالي بفئة "تي1 بلص" على متن سيارة من طراز تويوتا هايلكس مع فريقها الجديد (OverDrive Racing).
وتطلعت بحماس وطموح لتحقيق اللقب بعد تزايد خبرتها في مسارات الرالي، ومشاركاتها في ثلاث نسخ سابقة، واكتسابها معرفة وخبرة بتضاريس حائل الصعبة.
من ناحية أخرى، تستعد سائقة الراليات السعودية مها الحملي للمشاركة في رالي حائل تويوتا الدولي 2024، بعد أن شاركت مؤخرًا في رالي داكار السعودية وتعرضت خلاله لحادث في الربع الخالي.
وأكدت جاهزيتها وحماسها في الرالي وتحقيق فوزها للمرة الخامسة بالمركز الأول ضمن مشاركاتها الـ11 التي حققت فيها المركز الأول أربع مرات.