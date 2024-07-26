مع انطلاقة أولمبياد باريس 2024.. هؤلاء الأبطال صنعوا التاريخ الأولمبي السعودي

يعود تاريخ المشاركات السعودية الأولمبية إلى نحو 40 سنة مضت، حينما انطلقت البعثة الأولمبية السعودية لأول مرة لتصنع التاريخ في ميونيخ عام 1972م، وحينها تمكنت اللجنة الأولمبية السعودية من إعداد أول وفد رياضي على الإطلاق للمشاركة في الدورة المقامة في ألمانيا، وذلك بإرسال 7 رياضيين من الاتحاد السعودي لألعاب القوى.