القادم من الاتحاد.. ضمك يتعاقد مع طارق حامد

أعلن نادي ضمك، اليوم الاثنين، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الدولي المصري طارق حامد قادمًا من نادي الاتحاد.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) فيديو لأبرز لقطات اللاعب مع الأندية التي مثلها ومنتخب بلاده وعلق عليه قائلاً: "التاريخ جانا ... طارق حامد".
يُذكر أن طارق حامد البالغ من العمر (34 عامًا) انتقل إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الزمالك المصري لكنه لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم بعد تعرضه إلى إصابة قوية في البطولة العربية الشهر الماضي.
وشارك حامد مع الاتحاد في 28 مباراة الموسم الماضي حصد خلالها اللاعب مع الفريق بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي وكأس السوبر.
وتقلصت فرص بقاء طارق حامد بعد ضم كل من الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو والبرتغالي جوتا هذا الصيف في الوقت الذي يتعين فيه الاتحاد تقليص عدد لاعبيه الأجانب.