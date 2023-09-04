القادم من الاتحاد.. ضمك يتعاقد مع طارق حامد

يُذكر أن طارق حامد البالغ من العمر (34 عامًا) انتقل إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الزمالك المصري لكنه لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم بعد تعرضه إلى إصابة قوية في البطولة العربية الشهر الماضي.