دوري روشن للمحترفين: مواجهة قوية تجمع النصر مع التعاون.. والشباب أمام الوحدة لتعديل المسار

تُختتم اليوم السبت باقي مباريات الجولة الـ18 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ تُقام 3 مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الفتح بالأحساء.
يدخل الفتح المباراة وهو بالمركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما يشارك الأخدود باللقاء وهو بالمركز الـ13، ويمتلك 19 نقطة.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يدخل النصر المواجهة وهو وصيف جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة، في حين يأتي التعاون بالمركز الرابع، ويمتلك 34 نقطة.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض.
يشارك فريق الشباب بالمباراة وهو بالمركز الـ15، ولديه 18 نقطة، في حين يمتلك الوحدة 25 نقطة، ويقع بالمركز التاسع.