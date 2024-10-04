في الكلاسيكو.. هل يوقف الأهلي قطار الهلال في عدم الخسارة

في الموسم الماضي، حصل الموقف نفسه مع فريق النصر أمام الهلال، وكان رقم النصر المهدد حينها (السلسلة الأطول من الانتصارات في الدوري)، وقبل مواجهتهما المباشرة مطلع ديسمبر 2023، كان الهلال يملك 7 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، أما النصر فلديه رقم صامد لأكثر من 9 أعوام بـ 13 انتصارًا متتاليًا في الدوري، وانتهى الديربي لمصلحة الهلال 3-0، فكان ذلك الانتصار الثامن على التوالي، وبعد 6 جولات فقط، حطّم الهلال رقم النصر في الانتصارات المتتالية.