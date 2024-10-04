في الكلاسيكو.. هل يوقف الأهلي قطار الهلال في عدم الخسارة

سيلعب الأهلي في التاسعة مساء غد السبت 5 أكتوبر 2024، لتاريخه، وللدفاع عن رقمه الأفضل في تجنب الخسائر عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، حينما يقابل الهلال، منافسه الأول حاليًا لكسر هذا الرقم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
ويحتاج الهلال إلى 10 مباريات فقط لمعادلة رقم الأهلي القياسي في تجنب الخسارة في الدوري، وبدأ الهلال هذه السلسلة المذهلة منذ خسارته أمام العدالة في مايو 2023، وقد لعب منذ ذلك الحين 41 مباراة بدون هزيمة، منها 38 مباراة خرج منها بالعلامة الكاملة، مع التعادل في 3 مباريات.
وسيكون الأهلي هو الفريق التالي الذي سيحاول إيقاف الهلال في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وإذا لم يتمكن الأهلي من تحقيق ذلك، فسيرمي بآماله على الفرق التسعة الأخرى المتبقية في جدول مباريات الهلال أن تتحمل مسؤولية الدفاع عن سجله الأفضل، أو أن يسجل التاريخ فريقًا جديدًا على قمة الأندية التي تجنبت الخسائر عبر تاريخ الدوري.
في الموسم الماضي، حصل الموقف نفسه مع فريق النصر أمام الهلال، وكان رقم النصر المهدد حينها (السلسلة الأطول من الانتصارات في الدوري)، وقبل مواجهتهما المباشرة مطلع ديسمبر 2023، كان الهلال يملك 7 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، أما النصر فلديه رقم صامد لأكثر من 9 أعوام بـ 13 انتصارًا متتاليًا في الدوري، وانتهى الديربي لمصلحة الهلال 3-0، فكان ذلك الانتصار الثامن على التوالي، وبعد 6 جولات فقط، حطّم الهلال رقم النصر في الانتصارات المتتالية.
استمر الهلال يتمدد في انتصاراته في الدوري، ولم يوقف ذلك الامتداد الرهيب سوى النصر نفسه في مباراة الإياب، ولكن بعد أن تجاوزه الهلال بفارق لن يسمح (فيما يبدو) للمنافسين في القريب العاجل من الاقتراب منه، محققًا 24 انتصارًا متتاليًا في الدوري.
ورغم إنهاء مباراة النصر والهلال، في 17 مايو الماضي، بنتيجتها المتعادلة 1-1، للرقم المتسلسل في الانتصارات المتتالية، إلا أن التعادل جاء استكمالًا لسلسلة ثانية من عدم الخسارة، فكانت تلك المباراة الـ 34 للهلال في الدوري بلا خسارة، فتساوى يومها مع رقم الشباب القياسي في تجنب الخسارة بين عامي 2011 و2012.
وكان الشباب محتفظًا بإنجاز الـ 34 مباراة في تجنب الخسارة، حتى كسره الأهلي بـ 51 مباراة بلا خسارة في الدوري، في الفترة بين 2014 حتى 2016. ومنذ ذلك الحين بقي الشباب ثانيًا حتى تساوى معه الهلال بتعادله مع النصر، ثم تجاوزه بالانتصار في المباراتين المتبقيتين من نسخة الموسم الماضي، بانتصارين أمام الطائي 3-1، وأمام الوحدة 2-1.
أنهى الهلال الموسم الماضي متوجًا بلا خسارة، وأصبح بعد مضي 5 جولات من الموسم الحالي 2024-2025 يملك أفضل سلسلة حالية للانتصارات، بـ 7 انتصارات متتالية، خلاف موقفه الأفضل بين جميع المنافسين في تجنب الخسارة بـ 41 مباراة متتالية.