عادَلَا رقم "الجابر" بلقب هدّاف العرب.. "الخزري" و"الدوسري" تنافس عالمي

عادَلَ اللاعبان العربيان: التونسي وهبي الخزري، والسعودي سالم الدوسري، رقم اللاعب السعودي السابق سامي الجابر، وتقاسموا لقب هدّاف العرب في كأس العالم بثلاثة أهداف لكل منهم.
وكان الجابر ينفرد بصدارة هدّافي العرب في المونديال بثلاثة أهداف منذ مونديال 2006، حتى تمكن اللاعب التونسي الخزري والسعودي الدوسري من معادلة الرقم في نسختين، وذلك خلال مباراتي تونس ضد فرنسا والسعودية مع المكسيك، ضمن الجولة الثالثة للمجموعتين الثالثة والرابعة من منافسات المونديال الحالي.
يُذكر أنّ المنتخبين السعودي والتونسي غادرا البطولة من دور المجموعات، بعدما جمع الأول 3 نقاط، وحصد الثاني 4 نقاط.