عادَلَا رقم "الجابر" بلقب هدّاف العرب.. "الخزري" و"الدوسري" تنافس عالمي

وكان الجابر ينفرد بصدارة هدّافي العرب في المونديال بثلاثة أهداف منذ مونديال 2006، حتى تمكن اللاعب التونسي الخزري والسعودي الدوسري من معادلة الرقم في نسختين، وذلك خلال مباراتي تونس ضد فرنسا والسعودية مع المكسيك، ضمن الجولة الثالثة للمجموعتين الثالثة والرابعة من منافسات المونديال الحالي.