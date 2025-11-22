بعشرة لاعبين.. الهلال يحبط مفاجأة الفتح ويضرب بثنائية

وتعرّض الهلال لنقص عددي بعد طرد لاعبه ناصر الدوسري بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 79، إلا أن ذلك لم يمنعه من التقدّم، حيث سجل نيفيز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 88. وكاد ثيو هيرنانديز أن يضيف هدفًا ثالثًا إلا أن القائم الفتحاوي تكفّل بإبعاد كرته في الدقيقة 90.