بعشرة لاعبين.. الهلال يحبط مفاجأة الفتح ويضرب بثنائية

عاد فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفتح بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الروماني هوراتيو فيسنيك.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 – 1، حيث افتتح الفتح التسجيل مبكرًا عبر قائده مراد باتنا من ركلة جزاء في الدقيقة 9، قبل أن يعدّل نونيز النتيجة للهلال في الدقيقة 26 بعد تمريرة متقنة من المدافع المتألق كوليبالي.
وشهد الشوط الأول تألقًا لافتًا لحارس الفتح باتشيكو الذي تصدى لكرات خطرة من محمد كنو ومالكوم وسالم الدوسري.
وفي الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه، حيث سدد مالكوم كرة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس بصعوبة إلى ركلة زاوية عند الدقيقة 54، فيما أهدر سفيان بن دبكة فرصة محققة للفتح في الدقيقة 75 بعد أن أطاح بالكرة فوق العارضة.
وتعرّض الهلال لنقص عددي بعد طرد لاعبه ناصر الدوسري بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 79، إلا أن ذلك لم يمنعه من التقدّم، حيث سجل نيفيز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 88. وكاد ثيو هيرنانديز أن يضيف هدفًا ثالثًا إلا أن القائم الفتحاوي تكفّل بإبعاد كرته في الدقيقة 90.
وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد الفتح عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.