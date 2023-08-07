بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية تنطلق غدًا في الرياض

تنطلق غدًا الثلاثاء، بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية والتي تستمر حتى العاشر من الشهر نفسه بمشاركة 16 منتخبًا وتُقام منافساتها على صالة وزارة الرياضة "الرياض".
ويشارك في البطولة منتخبات "السعودية، مصر، الهند، سوريا، العراق، اليابان، الجزائر، كازاخستان، بلغاريا، تركيا، سلوفاكيا، جورجيا، الكاميرون، رومانيا، بريطانيا، نيجيريا" بمجموع 154 رياضيًا ورياضية يتنافسون على 9 فئات للرجال و6 فئات للسيدات.
وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم الاثنين، الاجتماع الفني لسائر المنتخبات المشاركة والذي تم من خلاله عرض اللائحة والاشتراطات الخاصة بالبطولة، كما أُقيم أيضًا اجتماع لجنة الحكام.