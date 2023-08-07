بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية تنطلق غدًا في الرياض

ويشارك في البطولة منتخبات "السعودية، مصر، الهند، سوريا، العراق، اليابان، الجزائر، كازاخستان، بلغاريا، تركيا، سلوفاكيا، جورجيا، الكاميرون، رومانيا، بريطانيا، نيجيريا" بمجموع 154 رياضيًا ورياضية يتنافسون على 9 فئات للرجال و6 فئات للسيدات.