كأس السوبر الإفريقي: الأهلي المصري في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

تنطلق مساء غدٍ الجمعة بالمملكة العربية السعودية، مباراة كأس السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
ويشارك الأهلي المصري بالبطولة بصفته بطلاً لدوري الأبطال الإفريقي، وكذلك يشارك بها اتحاد العاصمة الجزائري، لتتويجه بطلاً لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
ويعد الأهلي المصري هو صاحب الرقم القياسي للفوز ببطولة السوبر الإفريقية، فقد فاز الفريق المصري باللقب 8 مرات، في حين لم يفز بطل الجزائر بهذه البطولة من قبل.