فريق "كريستوفرسون" يفوز بالسباق الأول من بطولة "ديزرت إكس" في القدية

انطلقت اليوم السبت منافسات السباق الأول من بطولة "ديزرت إكس"، ضمن سباقات "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والتي تقام في منطقة القدية، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة، وبالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، ومدينة القدية، وفودافون بزنس، ويوكوهاما، وسيمنس، وفوكس، وجيو بيورا.
وفي مجريات المنافسة، نجح السويدي يوهان كريستوفرسون والسويدية ميكايلا أَهْلين-كوتولينسكي من فريق "كريستوفرسون موتور سبورت" في حصد المركز الأول في الجولة الأولى، فيما حلّ النرويجي أولي كريستيان فيبي ومواطنته هِدّا هوساس، ممثلا فريق "هانسن موتور سبورت"، في المرتبة الثانية، بينما أكمل الفريق ذاته ـ والذي يمثله النرويجي أندرياس باكيرود والبريطانية كايتي مَننغز ـ عقد المراتب الأولى بحلوله في المرتبة الثالثة.
كما نجح فريق "جميل موتور سبورت"، الذي يضم كلاً من السويدي كيفن هانسن والأسترالية مولي تايلور، في خطف صدارة السباق التعويضي، تلاه فريق "جي بي إكس" بقيادة الفنلندي تومي هالمان والإسبانية جي زد في المركز الثاني، وجاء فريق "ستراد"، الذي يضم البريطاني باتريك أودونوفان والأمريكية أماندا سورينسون، في المركز الثالث.
وتُختتم غدًا الأحد منافسات بطولة "ديزرت إكس" بإقامة السباق الثاني، والذي سينطلق صباحًا على مسار يبلغ طوله 3127 مترًا، ويتراوح عرضه بين 10 و60 مترًا.