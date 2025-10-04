فريق "كريستوفرسون" يفوز بالسباق الأول من بطولة "ديزرت إكس" في القدية

انطلقت اليوم السبت منافسات السباق الأول من بطولة "ديزرت إكس"، ضمن سباقات "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والتي تقام في منطقة القدية، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة، وبالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، ومدينة القدية، وفودافون بزنس، ويوكوهاما، وسيمنس، وفوكس، وجيو بيورا.