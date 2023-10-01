متدرب وليس مدربًا.. إعلاميون ينتقدون أداء مدرب الأهلي بعد مباراة الاتفاق

وعلّق أيضًا عماد "السالمي" عبر البرنامج على المدرب الألماني بقوله: "مع احترامي للمدرب؛ لكنه لا يملك الخبرة، المباراة كانت عبارة عن تبادل كرات عرضية، هناك نقص في الخبرة لمدرب الأهلي، ولو استمرت المباراة ليومين فلن يسجل الأهلي".