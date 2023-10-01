متدرب وليس مدربًا.. إعلاميون ينتقدون أداء مدرب الأهلي بعد مباراة الاتفاق

انتقد العديد من الإعلاميين أداء الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي بعد تراجع أداء الفريق الفني، وتعادله أمس سلبيًّا أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.
وقال الإعلامي "محمد الشيخ" عبر برنامج "أكشن مع وليد": "عمره 35 سنة، وعمره التدريبي 3 سنوات فقط، أنا أعتبر تدريبه للأهلي مغامرة.. يومًا بعد يوم تتأكد حقيقة ما أشرت إليه قبل انطلاق الدوري؛ بأن مدرب الأهلي متدرب وليس مدربًا".
وعلّق أيضًا عماد "السالمي" عبر البرنامج على المدرب الألماني بقوله: "مع احترامي للمدرب؛ لكنه لا يملك الخبرة، المباراة كانت عبارة عن تبادل كرات عرضية، هناك نقص في الخبرة لمدرب الأهلي، ولو استمرت المباراة ليومين فلن يسجل الأهلي".
وأضاف الإعلامي "حسن عبدالقادر" خلال تصريحات إعلامية: "تعادل الأهلي أشبه بالخسارة؛ لأنه تعادل على أرضه وبين جمهوره، والمدرب لا يزال يرتكب نفس الأخطاء في كل مباراة".
وتابع: "أنت كمدرب يجب عليك قراءة المباراة، ما شفنا هذا الأمر، أنت يجب أن تعرف أسلوب لعب الخصم، كما أنه يقوم بتغييرات للاعبين ليست في محلها الصحيح.
ويحتل الأهلي حاليًا المركز السادس في ترتيب جدول دوري روشن للمحترفين برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.