"أخضر الشاطئية" يلاقي الإمارات في افتتاح بطولة نيوم الدولية

وأنهى (الأخضر) اليوم الثلاثاء، استعداداته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الملعب الذي سيحتضن مباريات البطولة، بقيادة مساعد المدرب تياغو سوزا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها أمام منتخب الإمارات، قبل أن تختتم التدريبات بإقامة مناورة على كامل الملعب.