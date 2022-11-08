"أخضر الشاطئية" يلاقي الإمارات في افتتاح بطولة نيوم الدولية

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الأربعاء نظيره منتخب الإمارات، في افتتاح مبارياتهما ببطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية وذلك على ملعب نيوم الترابي عند الساعة التاسعة مساءً.
وأنهى (الأخضر) اليوم الثلاثاء، استعداداته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الملعب الذي سيحتضن مباريات البطولة، بقيادة مساعد المدرب تياغو سوزا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها أمام منتخب الإمارات، قبل أن تختتم التدريبات بإقامة مناورة على كامل الملعب.
يُذكر أن (أخضر الشاطئية) يقع في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات والباراجواي وإنجلترا.