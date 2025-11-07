في الجولة الثانية.. "الأخضر" تحت 17 عامًا يواجه نيوزيلندا ضمن كأس العالم

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، مباراته الثانية في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا 2025 المقامة في دولة قطر.
ويواجه "الأخضر" نظيره نيوزيلندا عند الساعة 6:45 مساءً على ملعب رقم 7 في أكاديمية أسباير بالعاصمة الدوحة.
ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب السعودي مساء أمس الجمعة حصة تدريبية بإشراف المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، تضمنت تمارين لياقية، تلتها تدريبات تكتيكية، واختُتمت بمران على الكرات الثابتة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة الثانية عشرة في البطولة، إلى جانب منتخبات النمسا ومالي ونيوزيلندا.