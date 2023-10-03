شاهد... التشكيلة المثالية للجولة الـ" 8" من دوري "روشن" سيطرة للنصر وضمك

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عبر منصة "أكس" عن التشكيلة المثالية للجولة الـ 8 من منافسات الدوري السعودي.
وتضمنت التشكيلة المثالية 3 لاعبين من النصر ،3 آخرين من ضمك، ولاعبين من الهلال، ومثلهم من الفتح، كما تضمنت لاعبًا واحدًا من الأخدود وجاءت على النحو التالي:
خط الدفاع: سلطان الغنام (النصر)، فاروق شافعي (ضمك)، خاليدو كوليبالي (الهلال)، بوركا (الأخدود) .
خط الوسط: ستانشيو (ضمك)، ملينكوفيتس سافيتش (الهلال)، أندرسون تاليسكا (النصر)، زيلارايان (الفتح) .
مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر)، كريستيان تيو (الفتح).