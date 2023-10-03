رياضة

شاهد... التشكيلة المثالية للجولة الـ" 8" من دوري "روشن" سيطرة للنصر وضمك

وفق الحساب الرسمي لدوري المحترفين عبر منصة "أكس"
شاهد... التشكيلة المثالية للجولة الـ" 8" من دوري "روشن" سيطرة للنصر وضمك

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عبر منصة "أكس" عن التشكيلة المثالية للجولة الـ 8 من منافسات الدوري السعودي.

وتضمنت التشكيلة المثالية 3 لاعبين من النصر ،3 آخرين من ضمك، ولاعبين من الهلال، ومثلهم من الفتح، كما تضمنت لاعبًا واحدًا من الأخدود وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى مصطفى زغبة (ضمك).

خط الدفاع: سلطان الغنام (النصر)، فاروق شافعي (ضمك)، خاليدو كوليبالي (الهلال)، بوركا (الأخدود) .

خط الوسط: ستانشيو (ضمك)، ملينكوفيتس سافيتش (الهلال)، أندرسون تاليسكا (النصر)، زيلارايان (الفتح) .

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر)، كريستيان تيو (الفتح).

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دوري روشن السعودي للمحترفين

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