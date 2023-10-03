شاهد... التشكيلة المثالية للجولة الـ" 8" من دوري "روشن" سيطرة للنصر وضمك

وتضمنت التشكيلة المثالية 3 لاعبين من النصر ،3 آخرين من ضمك، ولاعبين من الهلال، ومثلهم من الفتح، كما تضمنت لاعبًا واحدًا من الأخدود وجاءت على النحو التالي: