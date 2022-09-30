"الشرقية" تستضيف المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً والمسحل يرحب بالمنتخبات

تنطلق غدًا السبت منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا "البحرين 2023"، والتي تحتضنها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 1-9 أكتوبر المقبل بمشاركة 5 منتخبات هي الهند، ميانمار، المالديف، الكويت بالإضافة إلى منتخبنا الوطني صاحب الضيافة.
ويتأهل صاحب المركز الأول من مجموعة إلى النهائيات مباشرة، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.
وتأتي استضافة المنطقة الشرقية لمباريات المجموعة الرابعة من التصفيات بعد أيام من استضافتها الناجحة لمباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عامًا "أوزبكستان 2023"، والتي أسفرت نتائجها عن تأهل منتخبنا الوطني إلى النهائيات.
من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها السخي للقطاع الرياضي وكرة القدم على وجه الخصوص، الأمر الذي أثمر عن تعاظم دور المملكة في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة الأخيرة بدعم واهتمام كبيرين من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
ورحب المسحل ببعثات المنتخبات المشاركة في تصفيات المجموعة الرابعة، متمنيًا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة، معربًا كذلك عن تمنياته لمنتخبنا الوطني بالتوفيق وحجز بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين التي ستقام في دولة البحرين الشقيقة.
ومن المقرر أن يستهل منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عامًا مشواره في التصفيات غدًا السبت عندما يواجه منتخب ميانمار على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وذلك عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، علمًا بأن التصفيات ستنطلق بمواجهة في نفس اليوم تجمع المنتخبين الكويتي والمالديفي على الملعب ذاته.
ويستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مباراتين في التصفيات، وهما مباراتي المنتخب الوطني أمام الكويت والهند يومي 7 و9 أكتوبر على الترتيب.