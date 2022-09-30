"الشرقية" تستضيف المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً والمسحل يرحب بالمنتخبات

ومن المقرر أن يستهل منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عامًا مشواره في التصفيات غدًا السبت عندما يواجه منتخب ميانمار على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وذلك عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، علمًا بأن التصفيات ستنطلق بمواجهة في نفس اليوم تجمع المنتخبين الكويتي والمالديفي على الملعب ذاته.