تعرّف على شرط الهلال للموافقة على رحيل البرازيلي "ديلغادو"

كشفت صحيفة "Bolavip" عن رغبة نادي كورينثيانز البرازيلي في التفاوض مع مسؤولي الهلال للتعاقد مع البرازيلي "ميشيل ديلغادو" لاعب الفريق؛ لضمه بالموسم القادم.
ووفقًا لذات الصحيفة: فإن النادي السعودي يرغب في الحصول على "108" ملايين ريال برازيلي، نحو "20.4" مليون يورو، للموافقة على الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلات المالية لنادي كورينثيانز التي كانت تمنع التفاوض مع مهاجم الهلال، قد انتهت.
وانتقل "ميشيل" صاحب الـ27 عامًا، إلى نادي الهلال في 2022، بعقد يمتدّ لمدة 3 سنوات، قادمًا من فلامنغو البرازيلي.
ويحتلّ الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز الثاني.