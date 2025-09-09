قبل تصفيات كأس آسيا .. استعدادات مكثفة لأخضر الناشئات في معسكر الدمام

وضمت قائمة المعسكر 22 لاعبة وهن: "ديما شيخ، دانة البنعلي، سارة برناوي، أسيل سليم، أروى الرشيد، لينا عيد، ديالا سروجي، جوان النصار، مودة مغربي، سوار عمرو، صبا اليحيا، غدي العتيبي، ريتال حكمي، حلا الشدوخي، ريماس أحمد، ريما عبدالعزيز، زهراء طالب، دانة الضحيان، ماريا باغفار، ياسمين مليباري، ديما الربيعان، لمار وائل".