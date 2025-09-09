قبل تصفيات كأس آسيا .. استعدادات مكثفة لأخضر الناشئات في معسكر الدمام

ينطلق اليوم معسكر المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم في مدينة الدمام، تحت إشراف المدربة اليونانية كاترينا فاليدا، ويستمر من 9 حتى 19 سبتمبر، ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس آسيا للناشئات المقررة في أكتوبر المقبل بمدينة الخبر.
ويشمل معسكر الأخضر مباراتين وديتين مع منتخب الأردن، حيث تُقام المباراة الأولى يوم 16 سبتمبر على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، فيما تُلعب الثانية يوم 18 سبتمبر على الملعب الرديف لاستاد الأمير محمد بن فهد، وذلك في إطار رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات.
وضمت قائمة المعسكر 22 لاعبة وهن: "ديما شيخ، دانة البنعلي، سارة برناوي، أسيل سليم، أروى الرشيد، لينا عيد، ديالا سروجي، جوان النصار، مودة مغربي، سوار عمرو، صبا اليحيا، غدي العتيبي، ريتال حكمي، حلا الشدوخي، ريماس أحمد، ريما عبدالعزيز، زهراء طالب، دانة الضحيان، ماريا باغفار، ياسمين مليباري، ديما الربيعان، لمار وائل".
وأشار الجهاز الفني إلى أن المعسكر يمثل فرصة مثالية لتطبيق الخطط التكتيكية واكتساب الخبرة العملية قبل انطلاق التصفيات، كما يمنح اللاعبات مساحة لتعزيز التعاون والانسجام داخل الملعب.
وأكدت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المعسكر يهدف إلى تعزيز ثقة اللاعبات بأنفسهن وصقل مهاراتهن، بما يدعم جاهزيتهن للمنافسة على المستويين القاري والدولي.