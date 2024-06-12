الانضباط تعاقب الهلال وتوقف "البليهي" مباراتين

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم على نادي الهلال عقوبة الغرامة المالية مقدارها 10 آلاف ريال نتيجة حصول (7) سبعة من لاعبيه على إنذارات وطردين أثناء المباراة النهائية لبطولة كأس الملك.
وأوقفت اللجنة اللاعب علي آل بليهي مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب فريق النصر، في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.
كما فرضت اللجنة أيضاً على اللاعب علي آل بليهي غرامة مالية مقدارها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأشارت اللجنة أن قراراتها غير قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.