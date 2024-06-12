الانضباط تعاقب الهلال وتوقف "البليهي" مباراتين

وأوقفت اللجنة اللاعب علي آل بليهي مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب فريق النصر، في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.