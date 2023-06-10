الأخضر تحت 17 عامًا يصل إلى تايلاند.. والحربي يعلن قائمة كأس آسيا

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 17 عامًا مساء اليوم السبت، إلى مدينة تشونبوري في تايلاند؛ استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، والمقرر انطلاقها في الـ15 من شهر يونيو الجاري.
وأعلن المدير الفني عبدالوهاب الحربي قائمة "الأخضر" المشاركة في البطولة، وأسماؤهم على النحو التالي: محمود البريه، محمد جعفري، عبدالرحمن الغامدي، رياض يامي، محمد المحيش، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، يوسف الطحان، مهند الحارثي، سعد المطيري، محمد هزازي، جاذوب الظفيري، قاسم سلطان، رامز العطار، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، عمار اليهيبي، بدر البيشي، فارس يوسف، محمد المولد، طلال حاجي، نواف البشري.
ويدشن المنتخب السعودي مساء يوم غد الأحد، تدريباته تحضيرًا للمنافسات الآسيوية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب أستراليا يوم الجمعة 16 يونيو، على أن يخوض يوم الاثنين 19 يونيو مباراته ضد منتخب طاجيكستان، وفي يوم الخميس 22 يونيو يلاقي "الأخضر" منتخب الصين.