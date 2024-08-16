أخضر السيدات يتقدّم مركزًا في تصنيف "فيفا" الأول لعام 2024

تقدّم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات مركزًا في التصنيف الأول لعام 2024، الصادر عن الاتّحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة.
وحلّ أخضر السيدات في المركز 174 من أصل 194 منتخبًا مصنفًا، بعد أنْ كان في المركز 175 خلال التصنيف الماضي، الذي صدر في ديسمبر الماضي 2023.
ودخل المنتخب السعودي للسيدات تصنيف "فيفا" في مارس 2023، بعد نحو عام من تدشينه؛ حيث حلّ وقتها في المركز الـ171.
نجح المنتخب الأمريكي في استعادة صدارة ترتيب التصنيف العالمي للسيدات بفضل فوزه بذهبية مسابقة كرة القدم الأولمبية للسيدات باريس 2024، إثر الفوز على البرازيل، وبذلك يكون المنتخب الأمريكي قد حصد ذهبية الألعاب الأولمبية للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ تحقيقه لهذا الإنجاز في لندن 2012 "أي منذ 12 سنة".
ويأتي منتخب إنجلترا في المركز الثاني، وتليه إسبانيا التي تراجعت للمركز الثالث نتيجة خسارة مباراتين في باريس، وهما نصف النهائي أمام البرازيل، ومباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية أمام ألمانيا "4" التي حافظت بدورها على مكانها في الترتيب، وكذلك الحال بالنسبة إلى اليابان "7" التي خسرت في ربع النهائي أمام الولايات المتحدة.
وللمفارقة فإن الخاسر الأكبر من هذا الشهر الأولمبي ليس سوى منتخب فرنسا المستضيف، الذي تراجع من المركز الثاني ليصبح على أعتاب الخروج من مجموعة العشرة الكبار، إثر الإقصاء من ربع النهائي على يد البرازيل.
على المستوى الآسيوي حافظ منتخب اليابان على صدارة المنتخبات الآسيوية في التصنيف العالمي للسيدات، وقد بقي المنتخب الياباني في المركز السابع عالميًّا، في حين حافظ منتخب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في موقعه ضمن أفضل 10 منتخبات، بعدما تقدم للمرتبة التاسعة.
أما منتخب أستراليا الذي ودّع المنافسة من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024؛ فقد تراجع ثلاثة مراكز للمرتبة 15 عالميًّا، في حين تقدّمت الصين مركزًا واحدًا للمرتبة 19، وتقدمت جمهورية كوريا للمرتبة 19.
وحقّقت منتخبات إندونيسيا وفلسطين وقرغيزستان تقدمًا بثلاثة مراكز للمراتب 104 و128 و129 على التوالي.
وسيتمّ نشر النسخة القادمة من تصنيف العالمي للسيدات بعد 126يومًا، في 20 ديسمبر 2024.