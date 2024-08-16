أخضر السيدات يتقدّم مركزًا في تصنيف "فيفا" الأول لعام 2024

نجح المنتخب الأمريكي في استعادة صدارة ترتيب التصنيف العالمي للسيدات بفضل فوزه بذهبية مسابقة كرة القدم الأولمبية للسيدات باريس 2024، إثر الفوز على البرازيل، وبذلك يكون المنتخب الأمريكي قد حصد ذهبية الألعاب الأولمبية للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ تحقيقه لهذا الإنجاز في لندن 2012 "أي منذ 12 سنة".