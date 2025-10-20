منتخبا التايكوندو السعودي يختتمان معسكري الدمام والصين استعدادًا لآسيوية البحرين

يختتم المنتخبان السعوديان للتايكوندو، لفئتي الشباب والدرجة الأولى، معسكريهما الإعداديين في كل من مدينة الدمام وجمهورية الصين الشعبية، في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر 2025م.
ويُقام معسكر منتخب الشباب في الدمام ضمن برنامج تحضيري مكثف يستهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتطبيق الجوانب التكتيكية، تحت إشراف الطاقم الفني والإداري، استعدادًا لخوض المنافسات الآسيوية.
في المقابل، يواصل منتخب الدرجة الأولى معسكره الخارجي في مدينة "ووشي" الصينية، والذي انطلق في العاشر من أكتوبر ويستمر لمدة 11 يومًا، ضمن الاستعدادات لبطولة العالم. ويتضمن المعسكر تدريبات تخصصية ومباريات تجريبية مع منتخبات آسيوية وأوروبية وعربية، تهدف إلى تعزيز الخبرة وصقل المهارات.
وكان المنتخبان قد شاركا مؤخرًا في بطولة بولندا المفتوحة، ضمن سلسلة التحضيرات الدولية، وحققا 11 ميدالية؛ حيث أحرز منتخب الشباب 7 ميداليات، منها ذهبية حققتها ديمة الشويعر (وزن -46)، وفضيتان لكل من مشاري بامسعود (-48) وعبدالعزيز الخالدي (-51)، وأربع برونزيات لنواف البيشي (-51)، عبدالمحسن الشويبي (-63)، روز الفرحان (-46)، ونوال هزازي (-52).
أما منتخب الدرجة الأولى، فقد حصد أربع ميداليات برونزية، جاءت عبر دنيا أبو طالب (-57)، عبدالله المشرف (-54)، رياض حمدي (-54)، ورحمة الخواهر (-46).
وأشرف على إعداد المنتخبين طاقم فني وإداري متكامل ضمّ: قربان سيف الدين طرابلسي، محمد البخيت، راديك إيساف، هاني المطرفي، بالإضافة إلى الإداريين مونة الدوسري، تركي الكثيري، سعود المزيد، وليد اليامي، ونواف المسعود، الذين أسهموا في نجاح البرامج التدريبية والتنظيمية.
ويأتي هذا الاستعداد ضمن خطة الاتحاد السعودي للتايكوندو لتطوير المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعزيز الحضور السعودي في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة التايكوندو كأحد أبرز الألعاب السعودية الواعدة.