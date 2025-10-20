منتخبا التايكوندو السعودي يختتمان معسكري الدمام والصين استعدادًا لآسيوية البحرين

يختتم المنتخبان السعوديان للتايكوندو، لفئتي الشباب والدرجة الأولى، معسكريهما الإعداديين في كل من مدينة الدمام وجمهورية الصين الشعبية، في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر 2025م.