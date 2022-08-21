"النصر" يجدد مفاوضاته مع "ليون" الفرنسي.. للتعاقد مع "حسام عوار"

وأشار غاليتي إلى أن مدرب النصر، الفرنسي رودي غارسيا هو الذي طلب تحديدًا التعاقد مع لاعب أوليمبيك ليون، والمدرب يحاول شخصيًا إقناعه بالانضمام لصفوف النصر خلال الموسم الجديد.