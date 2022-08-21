"النصر" يجدد مفاوضاته مع "ليون" الفرنسي.. للتعاقد مع "حسام عوار"

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن إدارة نادى النصر السعودي جددت مفاوضاتها مرة أخرى مع نادي أوليمبيك ليون الفرنسي لضم لاعب الفريق حسام عوار.
وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، في شبكة "سكاي سبورت"، إن النصر ما زال مهتمًا بالتعاقد مع حسام عوار، وهناك اتصالات جديدة ومستمرة مع أوليمبيك ليون للتوقيع مع عوار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار غاليتي إلى أن مدرب النصر، الفرنسي رودي غارسيا هو الذي طلب تحديدًا التعاقد مع لاعب أوليمبيك ليون، والمدرب يحاول شخصيًا إقناعه بالانضمام لصفوف النصر خلال الموسم الجديد.
وكانت قد ذكرت تقارير في وقت سابق أن إدارة نادي ليون رفضت سابقًا عرضًا من النصر بلغت قيمته 10 ملايين يورو، لشراء عقد حسام عوار.
يُذكر أن اللاعب حسام عوار يبلغ من العمر 24 عامًا ويلعب في خط الوسط.