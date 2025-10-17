دوري روشن.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الفيحاء والاتحاد

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مع نظيره الاتحاد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وانتهت المباراة بالتعادل 1 – 1، حيث سجل فاشون ساكالا هدف الفيحاء في الدقيقة 45، قبل أن يدرك أحمد الغامدي التعادل للاتحاد في الدقيقة 64.
وشهدت المواجهة إهدار اللاعب كريم بنزيما ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 88، بعدما تصدى لها الحارس البنمي أورلاندو موسكيرا ببراعة.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط احتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.