دوري روشن.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الفيحاء والاتحاد

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مع نظيره الاتحاد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.