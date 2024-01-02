بعد تجاوز محطة الهلال.. النصر يتصدَّر دوري كرة السلة

وحلّ الاتحاد في المركز الثاني بـ"20" نقطة رغم خسارته بنتيجة "65-83" من الأهلي، الذي تقدم إلى المركز الثالث بـ"19" نقطة، وجاء أحُد في المركز الخامس بـ"18" نقطة بعد فوزه "96-83"، على الوحدة الذي تراجع للمركز السادس بـ"18" نقطة، والفتح "سابعًا" بـ"17" نقطة، بعد فوزه "99-74" على نظيره السلام "العاشر" بـ"14" نقطة، والخليج في المركز الثامن بـ"15" نقطة بعد فوزه "91-88"، على نظيره الصفا "التاسع" برصيد "14" نقطة، وجاء التعاون في المركز الـ11 بـ"10" نقاط، ولديه لقاء مؤجّل مع نظيره ضباء الذي يحتلّ المركز الثاني عشر بـ"9" نقاط.