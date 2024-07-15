القادسية يقترب من التعاقد مع الجابوني أوباميانج مهاجم مارسيليا

وأوضح الموقع الفرنسي الشهير أن المفاوض السعودي يعمل على إيجاد اتفاق مع إدارة النادي الفرنسي خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ ترغب الأخيرة ببيع عقد اللاعب بهدف تقليص تكلفة رواتب اللاعبين، وتمويل إبرام صفقات أخرى، في وقتٍ يريد اللاعب الرحيل بعد قضاء موسم واحد مع الفريق.