القادسية يقترب من التعاقد مع الجابوني أوباميانج مهاجم مارسيليا

كشفت تقارير صحفية عن توصل القادسية لاتفاق مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب فريق مرسيليا الفرنسي على تمثيل الفريق لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر موقع ""FootMercato أن إدارة القادسية اتفقت مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب فريق مرسيليا الفرنسي على تمثيل الفريق لمدة موسمين.
وأوضح الموقع الفرنسي الشهير أن المفاوض السعودي يعمل على إيجاد اتفاق مع إدارة النادي الفرنسي خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ ترغب الأخيرة ببيع عقد اللاعب بهدف تقليص تكلفة رواتب اللاعبين، وتمويل إبرام صفقات أخرى، في وقتٍ يريد اللاعب الرحيل بعد قضاء موسم واحد مع الفريق.
من جانبه قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "الاتفاق بين بيير إيمريك أوباميانج والقادسية ساري المفعول حتى يونيو 2026.. تمت الموافقة على الراتب أيضًا، في انتظار الموافقة النهائية لإتمام انتقاله إلى السعودية".
وكان أوباميانج قد انضم إلى نادي أولمبيك مارسيليا في صيف 2023 وعقده سارٍ حتى 30 يونيو 2026.
وشارك أوباميانج مع أولمبيك مارسيليا، في 51 مباراة بكافة المسابقات، وسجل الجابوني 30 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة.