مواجهات مشحونة بالذكريات في الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين السعودي

مع اقتراب منافسات دوري المحترفين السعودي، ستشهد المسابقة العديد من اللحظات المميزة والعاطفية لبعض اللاعبين، حينما يواجهون أنديتهم السابقة.
في مشهدٍ سيُثير حنين جماهير الاتحاد، من المنتظر أن يقف الحارس العملاق مارسيلو غروهي في الصف المعاكس لفريقه السابق، مرتدياً قميص الخلود، في مواجهةٍ تحمل الكثير من المشاعر المتناقضة للجماهير وللاعب البرازيلي.
غروهي، الذي حفر اسمه بحروفٍ من ذهب في تاريخ الاتحاد، سيجد نفسه في الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي في مواجهةٍ مباشرة مع زملائه السابقين، مما يجعل هذه المباراة أكثر من مجرد افتتاحية موسم جديد.
لن يكون غروهي وحده في هذا الامتحان، لأن الدوري يُنذر منذ بدايته على ملعب نادي التعاون في بريدة بمواجهات من هذا النوع، التي ستضيف نكهة إضافية للجولة الأولى، مع تطلعات اللاعبين لإثبات أنفسهم أمام فرقهم السابقة، مما يعد بمشاهدة مباريات حماسية ومثيرة.
انتقل سلطان مندش من الفيحاء إلى التعاون ليلعب مباشرة أمام فريقه السابق في الجولة الأولى. مندش ليس غريباً على مواجهات الفريقين، إذ كان لاعباً مشاركاً في مواجهتي الدورين الأول والثاني في الموسم الماضي وانتهت الأولى منهما لصالح التعاون 4-1 وتعادلا في مباراة الرد قبل جولة من نهاية الدوري 1-1.
يعود إبراهيم الزبيدي لمواجهة الأهلي، وكان الزبيدي لاعب الأهلي ضمن صفوف أبها لاعباً معاراً أمام فريقه الأساسي الأهلي في مايو الماضي، وانتهت نتيجة تلك المباراة لصالح الأهلي 5-1 ضمن الجولة الـ 32. وفي الصيف الحالي انتقل الزبيدي بشكل نهائي إلى العروبة الصاعد حديثاً للدوري، وسيواجه زملاءه في الأهلي مجدداً؛ لكن هذه المرة بقميص العروبة.
بعد أن كان ركيزة أساسية في دفاع الفتح الموسم الماضي، يجد قاسم لاجامي نفسه في مواجهة فريقه السابق بقميص القادسية في الجولة الافتتاحية. لعب لاجامي 21 مباراة في الموسم الماضي بشعار الفتح. وفضل في نهاية عقده الممتد منذ 5 مواسم الانتقال إلى القادسية.