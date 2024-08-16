مواجهات مشحونة بالذكريات في الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين السعودي

لن يكون غروهي وحده في هذا الامتحان، لأن الدوري يُنذر منذ بدايته على ملعب نادي التعاون في بريدة بمواجهات من هذا النوع، التي ستضيف نكهة إضافية للجولة الأولى، مع تطلعات اللاعبين لإثبات أنفسهم أمام فرقهم السابقة، مما يعد بمشاهدة مباريات حماسية ومثيرة.