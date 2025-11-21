"بورميستر" و"سورات" يتقاسمان صدارة بطولة السعودية الدولية للجولف

قدّم الجنوب أفريقي دين بورميستر جولة مثالية بلا أي أخطاء مسجّلًا 64 ضربة، ليتقدّم إلى صدارة الترتيب بالشراكة مع الأميركي كاليب سورات. ويواصل اللاعبان، المشاركان في دوري LIV، المنافسة بقوة بعدما وصلا إلى 17 ضربة تحت المعدّل قبل اليوم الختامي من النسخة السابعة لبطولة السعودية الدولية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية "سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية"، ضمن فعاليات مهرجان WOW وإحدى أبرز محطات موسم الرياض 2025.