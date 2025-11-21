"بورميستر" و"سورات" يتقاسمان صدارة بطولة السعودية الدولية للجولف

قدّم الجنوب أفريقي دين بورميستر جولة مثالية بلا أي أخطاء مسجّلًا 64 ضربة، ليتقدّم إلى صدارة الترتيب بالشراكة مع الأميركي كاليب سورات. ويواصل اللاعبان، المشاركان في دوري LIV، المنافسة بقوة بعدما وصلا إلى 17 ضربة تحت المعدّل قبل اليوم الختامي من النسخة السابعة لبطولة السعودية الدولية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية "سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية"، ضمن فعاليات مهرجان WOW وإحدى أبرز محطات موسم الرياض 2025.
وتألّق بورميستر في ضرباته الطويلة طيلة اليوم، مختتمًا الجولة بضربة مبهرة نحو الحفرة الثامنة عشرة وسط تفاعل كبير من الجماهير، ليمهّد الطريق لتسجيل بيردي في ختام يومه المميز.
وحافظ كاليب سورات، وصيف النسخة الماضية من البطولة، على هدوئه رغم ضغط الصدارة وسط كوكبة من أبرز لاعبي العالم، مضيفًا جولة جديدة بـ68 ضربة بعد جولتيه الافتتاحيتين اللتين سجّل فيهما 62 و66 ضربة.
ويحتل الإسباني خوسيه لويس باليستر المركز الثالث منفردًا، فيما يتقاسم ثلاثة لاعبين المركز الرابع، هم الأميركي أنطوني كيم، والإنجليزي ريتشارد بلاند، والبولندي أدريان ميرونك.
ويُنتظر أن يُحسم ترتيب السلسلة الدولية اليوم السبت، حيث سيضمن صاحبا المركزين الأول والثاني بطاقتي التأهّل إلى دوري "ليف جولف" للموسم المقبل. ووضع المتصدّر الحالي للترتيب، الزيمبابوي سكوت فينسنت، نفسه في موقع جيّد لإنهاء الموسم في الصدارة بعد تسجيله الجولة الثالثة على التوالي بنتيجة 67 ضربة، ليتقدّم إلى المركز السابع بفارق خمس ضربات فقط عن المتصدرين.
ومع تقديم اللاعبين السعوديين السبعة مستويات تنافسية لافتة أمام نخبة من أبرز لاعبي العالم، ووسط حضور جماهيري كبير، امتدّ التشجيع ليشمل أيضًا الثنائي المغربي. فقد واصل الهاوي آدم برسنّو عروضه المميزة مضيفًا جولة بـ74 ضربة إلى جولتيه الافتتاحيتين 66 و67، ليحتل المركز الثامن والثلاثين، فيما سجّل رضا الهلالي 76 ضربة لينهي اليوم بمجموع ضربتين فوق المعدّل.
ويحظى جمهور الجولف في نادي الرياض للجولف خلال فترة المنافسات من 19 إلى 22 نوفمبر 2025 بفرصة الانضمام إلى تجربة تفاعلية مميزة من خلال مسح رمز "تحدي جو جولف" المنتشر في مواقع مختلفة داخل الملعب، بينما يستمتعون بمشاهدة نخبة لاعبي العالم يتنافسون في واحدة من أقوى بطولات الموسم.
وتقدّم نسخة هذا العام إضافة استثنائية مع إطلاق مهرجان WOW، وهو تجربة غامرة تجمع بين منافسات الجولف العالمية، وعروض السيارات الفاخرة، والموسيقى الحية، في فعالية فريدة تمزج بين الرياضة والترفيه والثقافة، لتكون إحدى أبرز محطات موسم الرياض 2025.
وتتواصل فعاليات البطولة بحفلات موسيقية تُقام كل مساء بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الموسيقى العرب والعالميين. وانطلقت العروض يوم الأربعاء 19 نوفمبر مع أُميمة طالب وR3HAB، وتواصلت في أمسية الخميس 20 نوفمبر مع Central Cee وهيفا وهبي، وتتصدر نانسي عجرم برنامج ليلة الجمعة 21 نوفمبر، قبل أن تختتم الفعاليات الفنية يوم السبت 22 نوفمبر بحفل الفنان عايض يوسف.
وتُقام البطولة هذا العام للمرة الثانية على ملاعب نادي الرياض للجولف، المقر الرئيسي لـ"جولف السعودية" وإحدى أبرز وجهات الجولف في العاصمة. ويضم النادي ملعبًا بطول 7,434 ياردة بمعدل 72 ضربة، ويتميّز بتصميمه المتدرّج وتضاريسه المتنوعة، وقد أصبح محطة رئيسية لاستضافة أهم البطولات في المملكة، بما في ذلك بطولة السعودية المفتوحة المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسلسلة أرامكو للفرق – الرياض، وبطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات.