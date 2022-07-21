تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مواجهة الهلال وألميريا

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي ألميريا، عن موعد المواجهة المنتظرة التي تجمع الهلال بفريق ألميريا الصاعد حديثًا لليغا الإسبانية.
وسيلتقي الهلال السعودي مع ألميريا الإسباني، وديًّا، في السابع من أغسطس المقبل على ملعب نادي بيرنلي في مدينة باريتون البريطانية.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تحتوي على التفاصيل الكاملة للمباراة، وكتب عليها: "مباراة قوية أدعوكم لمشاهدتها".
وتابع: "المباراة ستنقل على ٤ قنوات بستوديو مميز، والحضور مفتوح للجميع".
وفي الصورة التي نشرها تركي آل الشيخ تَظهر تفاصيل مباراة الهلال وألميريا؛ حيث ستقام الأحد 7 أغسطس على ملعب بيرلي الإنجليزي، وتُنقل عبر قنوات روتانا سينما وروتانا خليجية وروتانا كلاسيك وأل بي سي.
وكان ألميريا صعد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني؛ حيث سيفتتح موسمه بمواجهة ريال مدريد حامل لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، 14 أغسطس المقبل، على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
الجدير بالذكر أن آخر مشاركة لألميريا في دوري الدرجة الأولى الإسباني، كانت موسم 2015/2014.