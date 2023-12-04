دورة الألعاب السعودية الثانية.. "دليّل" تتوج الفائزات في طاولة البارالمبية والمبارزة.. والهلال يسيطر على ذهب الكاراتيه

في منافسات كرة اليد (للرجال) كسب فريق القارة نظيره الجيل بنتيجة 30-24، ضمن مباريات المجموعة الأولى، التي أقيمت في أرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، كما فاز الخليج على المحيط بنتيجة 39-21، والصفا على النجوم بنتيجة 65-19في المجموعة الثانية. ومن المقرر أن يلتقي الروضة مع النور اليوم الثلاثاء ضمن المجموعة الثالثة، والعدالة مع الهدى والوحدة مع الحزم ضمن المجموعة الرابعة.