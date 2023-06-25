الاتحاد يوقع اتفاقية مع SDC لتقديم مزايا العروض للجماهير

وتابع قائلاً: قمنا بعمل مسح ودراسات واسعة خلال الـفترة الماضية لابتكار منتجات وباقات تفاعلية للجماهير التي تستحق العمل على تقديم الأفضل لها، تقديرًا لدورها الكبير والمؤثر في مسيرة ناديها، وإن أول خطوات هذا التحضير هو توقيع الاتفاقية اليوم مع تطبيق SDC وفريق العمل الذي يتمتع بخبرة مميزة في هذا المجال، ويرتبط بشراكات وخدمات متعددة من الجهات التي نتطلع أن تُسهم معنا في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها في المرحلة المقبلة.