الاتحاد يوقع اتفاقية مع SDC لتقديم مزايا العروض للجماهير

وقع نادي الاتحاد مع APP SDC اتفاقية لتشغيل تقديم مزايا العروض والخصومات للجماهير عبر تطبيق نادي الاتحاد الذي سوف يتم تدشينه رسميًا قريبًا.
وقد تمت مراسم توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ عبدالوهاب عابد ورئيس مجلس إدارة التطبيق الأستاذ عبدالعزيز بقشان.
وأوضح الرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ عبدالوهاب عابد أن هذه الاتفاقية تتضمن العديد من العروض والباقات التي سيتم الإعلان عنها في المرحلة المقبلة، والتي سوف تتزامن مع التوجه لزيادة التفاعل مع الجماهير وتقديم خدمات نوعية يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية لها لتظهر بالشكل الذي يليق نادي الاتحاد وجماهيره العظيمة.
وتابع قائلاً: قمنا بعمل مسح ودراسات واسعة خلال الـفترة الماضية لابتكار منتجات وباقات تفاعلية للجماهير التي تستحق العمل على تقديم الأفضل لها، تقديرًا لدورها الكبير والمؤثر في مسيرة ناديها، وإن أول خطوات هذا التحضير هو توقيع الاتفاقية اليوم مع تطبيق SDC وفريق العمل الذي يتمتع بخبرة مميزة في هذا المجال، ويرتبط بشراكات وخدمات متعددة من الجهات التي نتطلع أن تُسهم معنا في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها في المرحلة المقبلة.